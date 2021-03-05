Тобольский драматический театр проведет трансляцию "Ревизора"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Прямую трансляцию комедии Николая Гоголя "Ревизор" проведет Тобольский драматический театр 5 марта в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Показ приурочен к 185-летию известного произведения.

"В земной жизни ревизоров обычно не ждут, известие о приезде их считается пренеприятнейшим. Другое дело – жизнь театральная. Этого "Ревизора" ждали. И вот мы уже смеемся над всем дурным, что знала Россия времен Гоголя, над всем несправедливым, делающимся там, где более всего требуется справедливость", – рассказали в театре.

Ссылка будет опубликована в день показа спектакля.