  • 5 марта 20215.03.2021пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольский драматический театр проведет трансляцию "Ревизора"

Общество, 13:04 05 марта 2021

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Прямую трансляцию комедии Николая Гоголя "Ревизор" проведет Тобольский драматический театр 5 марта в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Показ приурочен к 185-летию известного произведения.

"В земной жизни ревизоров обычно не ждут, известие о приезде их считается пренеприятнейшим. Другое дело – жизнь театральная. Этого "Ревизора" ждали. И вот мы уже смеемся над всем дурным, что знала Россия времен Гоголя, над всем несправедливым, делающимся там, где более всего требуется справедливость", – рассказали в театре.

Ссылка будет опубликована в день показа спектакля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спектакль , театр , Тобольский драмтеатр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:23 05.03.2021К новой комедии "Пара из будущего" тюменцы создали музыку и титры
14:10 05.03.2021Дорожников наказали за снег и лед на трассе в Уватском районе
13:58 05.03.2021Музыканты сыграют на саксофоне тюменкам на железнодорожном вокзале
13:47 05.03.2021В Тюмени представят работы питерской художницы Алины Утробиной