Новые люди продлили прием заявок на "Марафон идей" в Тюменской области

| Фото: пресс-служба партии "Новые люди" | Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Партия "Новые люди" продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс "Марафон идей" в Тюменской области, сообщает пресс-служба партии.

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

"Со всей страны нам присылают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать сотни заявок. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов", - рассказал председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По его словам, идеи жителей Тюменской области заинтересовали руководство партии. Поэтому 17 марта руководитель исполкома партии "Новые люди" Александр Даванков планирует посетить Тюмень и лично пообщаться с авторами проектов.

Как рассказал секретарь Тюменского регионального отделения партии "Новые люди" Владислав Осатюк, инициативы затрагивают разные сферы жизни: "Это и идеи постановок спектаклей, где актерами будут особенные дети; проекты утепления остановок общественного транспорта; реорганизации общественных пространств – спектр предложений очень широк".

До 12 марта есть два способа принять участие в конкурсе. Участники "Марафона идей" могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета "Новых людей", а также известные блогеры.