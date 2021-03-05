  • 5 марта 20215.03.2021пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двое водителей пострадали в аварии на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 12:11 05 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двое водителей большегрузов пострадали на трассе Тюмень - Омск вечером 4 марта.

Фуры столкнулись в 21 час 10 минут на 305-м км пути.

"Водитель Ford Cargo при обгоне не убедился в том, что дорога свободна на достаточном расстоянии и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Mercedes-Benz с полуприцепом", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Оба водителя госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 05.03.2021Двое водителей пострадали в аварии на трассе Тюмень - Омск
11:40 05.03.2021Тюменец сломал челюсть соседу, мешавшему ему спать
11:22 05.03.2021В Тюмени ищут водителя, сбившего девушку и сбежавшего с места аварии
10:58 05.03.2021Водитель Lada Granta погиб на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск