Двое водителей пострадали в аварии на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двое водителей большегрузов пострадали на трассе Тюмень - Омск вечером 4 марта.

Фуры столкнулись в 21 час 10 минут на 305-м км пути.

"Водитель Ford Cargo при обгоне не убедился в том, что дорога свободна на достаточном расстоянии и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Mercedes-Benz с полуприцепом", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Оба водителя госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова