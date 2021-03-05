Двое водителей пострадали в аварии на трассе Тюмень - Омск
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Двое водителей большегрузов пострадали на трассе Тюмень - Омск вечером 4 марта.
Фуры столкнулись в 21 час 10 минут на 305-м км пути.
"Водитель Ford Cargo при обгоне не убедился в том, что дорога свободна на достаточном расстоянии и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Mercedes-Benz с полуприцепом", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Оба водителя госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова