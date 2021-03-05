Более 20 тюменцев старше 60 лет стали папами в 2020 году

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

26 малышей появились на свет в 2020 году у пап в возрасте от 60 до 84 лет, сообщает управление ЗАГС по Тюменской области.

Чаще всего тюменцы становятся родителями в возрасте от 25 до 39 лет. В 2020 году на эту группу пришлось более 70% записей о рождении. В большинстве семей – 35% – появился второй ребенок, у 34% - первый, у 19% - третий, 6% - четвертый. Пятого и шестого малышей зарегистрировали менее 3% семей.

В 7% случаев родители – иностранные граждане, чаще всего из Таджикистана и Киргизии. Единичные случаи, когда папа или мама из Нигерии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Ганы, Греции, Иордании, Канады, Китая, Конго, Кореи, Франции, Швейцарии, США.

Двойни в 2020 году родились у 206 пар. Более половины из них зарегистрированы в Тюмени (146), в Тобольске – 16, Ишиме – девять, Тюменском районе – три, Заводоуковском городком округе – две. Пять семей пополнились тройнями.

Всего в 2020 году в Тюменской области зарегистрировано 18 тыс. 928 новорожденных – это 33% от общего количества актов гражданского состояния за год.