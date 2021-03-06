Тюменцу вылечили глаукому, проведя селективную трабекулопластику

Фото из архива Тюменского областного офтальмологического диспансера Фото из архива Тюменского областного офтальмологического диспансера

45-летнему жителю Тюменской области оперативно вылечили глаукому обоих глаз, проведя селективную трабекулопластику – это щадящий метод лазерного лечения, эффективно снижающий внутриглазное давление. Об этом сообщает пресс-служба областного офтальмологического диспансера.

Глаукому пациенту диагностировали год назад. Но пациент живет не в городе, и спустя полгода на осмотре выяснилось, назначенного ему консервативного лечения недостаточно. Выяснилось, что его недостаточно, давление – высокое. Поэтому прямо в день обращения мужчине провели лазерное лечение. Контрольный осмотр показал стабилизацию состояния пациента.

Ежегодно 6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Эта болезнь занимает ведущие позиции среди причин неизлечимой слепоты, рассказала заведующая отделением глаукомы областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Шатских. Опасность заболевания в том, что большинство пациентов даже не чувствуют его развития. Поэтому людям старше 40 лет офтальмологи настоятельно рекомендуют ежегодно проходить осмотр для исключения развития глаукомы и для корректировки лечения.

Отделение глаукомы в областном офтальмологическом диспансере – единственное в Тюменской области, где возможно полное ведение пациентов от выявления болезни до проведения всех существующих на данный момент методов лечения – консервативного, лазерного, хирургического.