Аспирантка ТюмГУ выиграла всероссийский конкурс "Молодые ученые"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Аспирантка второго года обучения института X-BIO ТюмГУ Анастасия Васиуллина победила на первом Всероссийском конкурсе "Молодые ученые". Она представила научный проект "Микроморфология почв при геоархеологических исследованиях: реконструкция природных и антропогенных экосистем прошлого", сообщает вуз.

Конкурс провел Фонд поддержки молодых ученых им. Геннадия Комиссарова. Экспертный совет рассмотрел более 2,3 тыс. заявок на гранты из 296 вузов по семи научным направлениям, отобрано 174 победителя.

До поступления в аспирантуру Института X-BIO ТюмГУ по профилю "Почвоведение" Анастасия Васиуллина закончила бакалавриат географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по направлению "Геохимия ландшафтов и география почв", а также по федеральной программе "Глобальное образование" магистратуру в Кильском университете им. Христиана Альбрехта (Германия) - партнере ТюмГУ - по направлению "Экологический менеджмент".

Анастасия проводит исследования в научной группе экологии почв международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Института X-BIO под руководством заведующего Андрея Юртаева.

Васиуллина работает совместно с археологами как почвовед-геоархеолог. В 2019 году участвовала в раскопках торговой площади Древних Афин - Агоры. В 2020 году выиграла грант программы "Михаил Ломоносов" Министерства науки и высшего образования РФ и Немецкой службы академических обменов (DAAD) на стажировку в Институте исследования экосистем Кильского Университета для изучения палеоландшафтов в местах древних поселений викингов.