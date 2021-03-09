Тюменцы могут собрать знаки суперсилы и выиграть Sony PlayStation 5 в "Пятерочке"

| Фото: Nachivki.5ka.ru | Фото: Nachivki.5ka.ru

Торговая сеть "Пятерочка" совместно с компанией Disney запускают с 9 марта акцию по мотивам киновселенной MARVEL. Слоган акции "Начивки" - "Собери все знаки суперсилы!".

Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить практически на любую поверхность.

До 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать одну начивку в индивидуальном флоу-паке. Вся коллекция состоит из 26 начивок: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорская и 1 редкая – в виде перчатки бесконечности Таноса.

Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограниченный, кроме того, в каждом флоу-паке такой начивки есть промокод для получения специального приза: дополнительных баллов на "Выручай-карту", сертификата Lamoda, подписки на сервис OKKO. Главный приз - Sony PlayStation 5.

| Фото: Nachivki.5ka.ru | Фото: Nachivki.5ka.ru

Собрать начивки быстрее всех можно приобретая в "Пятерочке" товары партнеров акции, которые отмечены специальными стопперами в магазинах, а также купив отдельно – за 55 рублей.

Каждая начивка упакована во флоу-пак из FSC бумаги, сами значки изготовлены из вторичного пластика, который можно сдавать в повторную переработку.

"На этот раз мы разработали уникальные аксессуары, с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ. Также мы добавили в коллекцию один редкий элемент. Всех, кому посчастливится заполучить перчатку Таноса, ждут и другие полезные призы", - рассказал директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

| Фото: Nachivki.5ka.ru | Фото: Nachivki.5ka.ru

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте.