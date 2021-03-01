В тюменском приюте построили новые вольеры для животных

фото: Тюмень — наш дом фото: Тюмень — наш дом

Новые вольеры для содержания кошек и собак построили в муниципальном приюте на ул. Кедровая, д. 133 в Тюмени. Условия отлова и содержания животных отвечают требованиям закона, вступившего в силу в 2021 году. Об этом на заседании коллегии администрации сообщил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

В приюте обустроили дополнительный вольер для кошек, вольер с будками для щенков, еще 14 вольеров для содержания собак. А также сделали теплую лечебную секцию из 9 вольеров для стационарного лечения животных. В 2021 году улучшение материально-технической базы будет продолжено.

Каждое животное при поступлении обрабатывают от блох и паразитов. За время нахождения в приюте кошек и собак стерилизуют, чипируют. Если требуется лечение, то животное его получает в полном объеме. Собак выгуливают на специальных площадках, клетки обрабатываются.

Напомним, по новым требованиям закона во время отлова необходимо проводить видеосъемку. Для идентификации животных используется чипирование и неснимаемые бирки на ушах. Отпускать на прежнее место обитания можно только того, кто не проявлял немотивированную агрессию и не относится к потенциально опасной породе.

В 2020 году на тюменских улицах отловили 1 тыс. 911 собак и 312 кошек. На прежнее место обитания выпустили 905 собак и 44 кошки. Новым и прежним владельцам передали 959 собак и 211 кошек. Помощь в поиске нового дома для животных оказывают неравнодушные тюменцы и общественные организации: группы помощи животным "Живи", "Вертикаль" и "Право на жизнь", благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки", с приютом "Мурка и Васька".

Потенциальные хозяева могут посмотреть питомцев на сайте "ЛесПаркХоза".