В Тобольском районе отремонтируют сельские клубы
Капитальный ремонт в клубе с. Малая Зоркальцева начнется весной 2021 года, сообщает администрация Тобольского района.
Здание приведут в порядок в рамках национального проекта "Культура". Строителям предстоит отремонтировать крышу, фасад, утеплить стены, заменить окна, двери, систему вентиляции, отопления, водоснабжения, электрику и оборудовать теплый санузел.
Здание осмотрели директор областного департамента культуры Елена Майер и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.
"Благодаря поддержке правительства Тюменской области мы сможем не только привести в порядок здание сельского клуба, но и оснастить его современным оборудованием, создать креативные пространства для посетителей всех возрастов", - отметил Леонид Митрюшкин.
В малозоркальцевском сельском клубе расположен местный краеведческий музей и библиотека, работает 11 творческих объединений для детей и взрослых, в которых занимается 144 человека, в том числе и люди пожилого возраста.
Елена Майер с рабочим визитом также посетила клубы в с. Байкалово, Булашово и п. Прииртышском.