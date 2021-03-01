В Тобольском районе отремонтируют сельские клубы

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Капитальный ремонт в клубе с. Малая Зоркальцева начнется весной 2021 года, сообщает администрация Тобольского района.

Здание приведут в порядок в рамках национального проекта "Культура". Строителям предстоит отремонтировать крышу, фасад, утеплить стены, заменить окна, двери, систему вентиляции, отопления, водоснабжения, электрику и оборудовать теплый санузел.

Здание осмотрели директор областного департамента культуры Елена Майер и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Благодаря поддержке правительства Тюменской области мы сможем не только привести в порядок здание сельского клуба, но и оснастить его современным оборудованием, создать креативные пространства для посетителей всех возрастов", - отметил Леонид Митрюшкин.

В малозоркальцевском сельском клубе расположен местный краеведческий музей и библиотека, работает 11 творческих объединений для детей и взрослых, в которых занимается 144 человека, в том числе и люди пожилого возраста.

Елена Майер с рабочим визитом также посетила клубы в с. Байкалово, Булашово и п. Прииртышском.