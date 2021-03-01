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Александр Логинов и Евгений Гараничев побегут спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Спорт, 11:26 11 марта 2021

СБР | Фото: СБР

Тюменские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев поборются за награды в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Чехии 11 марта, сообщает Союз биатлонистов России.

В гонке на 10 км примут участие шестеро россиян. Александр Логинов получил третий стартовый номер, у Евгения Гараничева 78 позиция. Матвей Елисеев стартует четвертым, Эдуард Латыпов под номером 42, Саид Халили — 58, Кирилл Стрельцов — 97.

Мужской спринт в Нове-Место начнется в 21 час 30 минут по тюменскому времени.

Женский спринт на 7,5 км пройдет 12 марта. На старт гонки выйдет тюменка Татьяна Акимова.

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев , Татьяна Акимова

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