Александр Логинов и Евгений Гараничев побегут спринт на этапе Кубка мира в Чехии

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев поборются за награды в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Чехии 11 марта, сообщает Союз биатлонистов России.

В гонке на 10 км примут участие шестеро россиян. Александр Логинов получил третий стартовый номер, у Евгения Гараничева 78 позиция. Матвей Елисеев стартует четвертым, Эдуард Латыпов под номером 42, Саид Халили — 58, Кирилл Стрельцов — 97.

Мужской спринт в Нове-Место начнется в 21 час 30 минут по тюменскому времени.

Женский спринт на 7,5 км пройдет 12 марта. На старт гонки выйдет тюменка Татьяна Акимова.