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Александр Моор: сенатор Михаил Пономарев был большой личностью и настоящим патриотом

Губернатор, 13:29 14 марта 2021

admtyumen.ru

Михаил Пономарев был большой личностью, опытным государственным деятелем, всю свою жизнь он отдал служению людям и Родине. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выражая соболезнования в связи с кончиной члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от Тюменской области, заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике Михаила Пономарева. Политик умер 13 марта.

"Открытый, активный, ответственный на всех постах, которые он занимал, Михаил Николаевич отдавал все силы и знания решению вопросов как социально-экономического развития регионов, так и проблем конкретных людей. Он много сделал и на посту депутата Тюменской областной думы, и на посту сенатора, представляя интересы нашей области в Совете Федерации. Пользовался уважением и авторитетом у жителей региона и депутатского корпуса облдумы. Его заслуги по достоинству отмечены государственными наградами – орденами и медалями", - написал Александр Моор.

Он выразил глубокие соболезнования семье, родным, близким, друзьям и коллегам погибшего и подчеркнул, что светлая память о замечательном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах.

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# Александр Моор , Михаил Пономарев , соболезнования , Совет Федерации

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