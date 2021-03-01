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Умер сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев

Политика, 23:38 13 марта 2021

council.gov.ru

Умер член Совета Федерации от Тюменской области Михаил Пономарев, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Совфеде.

Михаил Пономарев - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Тюменской области с октября 2016 года. Ранее был депутатом Тюменской областной думы шестого созыва.

Родился 1 января 1954, окончил Кировоградское летно-штурманское училище, Академию гражданской авиации, Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, Столичный гуманитарный институт. Награжден орденами Дружбы, Почета, медалью "В память 850-летия Москвы". Имеет благодарность президента РФ.

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