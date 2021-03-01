В Тюмени участниками фестиваля "Малая сцена" станут театры из пяти городов России

организаторов фестиваля "Малая сцена" (архив) организаторов фестиваля "Малая сцена" (архив)

II Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" пройдет в Тюмени с 25 по 28 марта. Участниками станут подростковые коллективы из Тюмени, Москвы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Красноярска, сообщают организаторы.

Основной площадкой форума станет МТЦ "Космос". Открытие пройдет 25 марта в 12 часов. После чего состоится показ мюзикла "#счастливымбуду" творческого союза молодежного театра-студии "Быть" и театра эстрадной песни "Соломинка" Тюмени. По окончании постановки намечено зрительское обсуждение.

В этот же день участники фестиваля "Малая сцена" послушают лекцию для руководителей “Партиципаторика: что, зачем и почему” от педагога Виталия Федорова. Ряд мастер-классов ожидает артистов и худруков на проятжении всех дней театрального форума.

В жюри фестиваля вошли театровед, театральный критик из Санкт-Петербурга Оксана Кушляева; ведущий режиссёр театра "Чеховская студия" Москвы Рустем Фесак; актер и режиссер Хабаровского театра юного зрителя и номинант "Золотой маски" Виталий Федоров и профессор кафедры режиссуры и художественный руководитель учебного театра ТГИК Марина Жабровец.

Подробная программа здесь. Контакты: teatruyt72@mail.ru. Инстаграм — malaya_scena72. +7 (909) 188-66-22.

Анжела Лебедева