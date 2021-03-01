Вечер романса пройдет в тюменском "Доме Машарова"

Наталья Малаенко | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение Наталья Малаенко | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Вечер романса пройдет в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 20 марта в 17 часов, сообщают организаторы.

Перед гостями выступят солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" Наталья Малаенко (исполнительница романсов), Антон Дерябин (гитара) и ведущая Ольга Глазунова.

"Романс появился в Испании, но стал важнейшей частью русской культуры. Он может быть таким разным - нежным, страстным, жестоким, цыганским. "Его Величество Романс", соединивший в себе высокую поэзию, прекрасную мелодию, искренний голос певицы и задушевный тембр гитары, приглашает в музей всех желающих", - анонсируют сотрудники учреждения.

Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись. Контактный телефон: +7 (3452) 46-13-10. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Возрастная категория 6+