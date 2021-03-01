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Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей

Спорт, 17:57 16 марта 2021

phototyumen.ru, архив | Фото: phototyumen.ru, архив

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Без зрителей пройдут соревнования в рамках чемпионата России по лыжным гонкам на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени с 27 марта по 4 апреля 2021 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в отделе по связям с общественностью регионального центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Решение принято для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

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# Жемчужина Сибири , коронавирус , лыжные гонки

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