Две женщины и трое мужчин скончались от COVID-19 в Тюменской области

| Фото: мэрия Москвы | Фото: мэрия Москвы

Пять человек скончались от коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний в Тюменской области за сутки по данным на 16 марта. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

От острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой вирусно-бактериальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза умерла 69-летняя женщина. Мужчина 70 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней нижнедолевой вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии и хронических заболеваний, 34-летний мужчина - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной гнойно-интерстициальной абсцедирующей пневмонии и отягощенного анамнеза;

87-летняя женщина - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

73-летний мужчина - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 339 пациентов с коронавирусом.

За сутки зафиксирован 71 случай заболевания COVID-19, из них заболел 1 ребенок (всего с начала пандемии - 32 тыс. 577 человек), 63 жителя региона выздоровели (за весь период - 30 тыс. 715).

4 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 тыс. 681 человек остается под медицинским наблюдением, 971 находятся на перевахтовке.