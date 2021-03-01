  • 16 марта 202116.03.2021вторник
  • USD73,2317
    EUR87,3508
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области очаг групповой заболеваемости COVID-19 выявлен в детском доме

Общество, 09:37 16 марта 2021

детский дом "Сияние Севера" в Instagram

Очаг групповой заболеваемости COVID-19 выявлен в детском доме "Сияние Севера" в пос. Кировский Исетского района Тюменской области. Заболели 28 человек, в том числе восемь воспитанников, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В учреждении, которое имеет статус казенного учреждения ЯНАО, зафиксировано 60 контактных - 24 сотрудника и 36 воспитанников. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Очаг в комплексном центре социального обслуживания Тюменского района снят с контроля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирусная инфекция , очаг заболевания

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:37 16.03.2021В Тюменской области очаг групповой заболеваемости COVID-19 выявлен в детском доме
09:25 16.03.2021Тюменских любителей поэзии приглашают к открытому микрофону
09:13 16.03.2021Авиасообщение с тобольским Заболотьем откроют 1 мая
09:01 16.03.2021Муниципалитеты и села Тюменской области ждут на конкурсе "Города для детей"