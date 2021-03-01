В Тюменской области очаг групповой заболеваемости COVID-19 выявлен в детском доме
детский дом "Сияние Севера" в Instagram
Очаг групповой заболеваемости COVID-19 выявлен в детском доме "Сияние Севера" в пос. Кировский Исетского района Тюменской области. Заболели 28 человек, в том числе восемь воспитанников, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В учреждении, которое имеет статус казенного учреждения ЯНАО, зафиксировано 60 контактных - 24 сотрудника и 36 воспитанников. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.
Очаг в комплексном центре социального обслуживания Тюменского района снят с контроля.