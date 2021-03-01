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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первый завозной случай COVID-19 зафиксировали в Тюменской области год назад

Общество, 11:25 15 марта 2021

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Первый завозной случай COVID-19 зафиксировали у жителя Тюменской области 15 марта 2020 г. За год 1 тыс. 37 человек получили лечение в реанимации моногоспиталя на базе областной инфекционной клинической больницы, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Заболевший был помещен в мельцеровский бокс областной инфекционной клинической больницы, тогда она еще не работала как моногоспиталь, но первой начала принимать пациентов с COVID-19", - рассказывают инфекционисты.

Состояние мужчины долгое время оценивалось как крайне тяжелое, пациент был подключен к искусственной вентиляции легких в связи с тяжелым течением болезни на фоне имеющихся хронических заболеваний.

О том, что почти спустя месяц благодаря совместным действиям тюменских врачей из нескольких больниц, а также федеральных специалистов он стал первым пациентом, которого сняли с ИВЛ, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко: "Я хотел поблагодарить медицинский персонал, заведующего отделением, главного врача, медсестер. Они на протяжении трех с половиной недель боролись за жизнь это крайне тяжелого пациента. Им удалось уйти от механический вентиляции, пациент дышит самостоятельно".

С самым тяжелым поражением легких – свыше 75 % было 63 человека, а искусственная вентиляция легких за этот год во всех филиалах инфекционной больницы потребовалась 894 пациентам.

"Нет четкой зависимости между объемом поражения и выраженностью дыхательной недостаточности. Не все пациенты с тотальным поражением нуждаются в ИВЛ, даже в неинвазивной вентиляции. При принятии решения о переводе на ИВЛ определяющими являются показатели газообмена. Самый длительный период пребывания на ИВЛ у пациента, которого удалось перевести на самостоятельное дыхание, составил 25 суток. Речь идет именно об этом – первом в РФ тяжелом пациенте, переведенном на ИВЛ. Он же первым был выведен на самостоятельное дыхание", - рассказал заведующий отделением реанимации областной инфекционной больницы Иван Важенин.

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