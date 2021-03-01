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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Япония планирует ограничить число людей, сопровождающих глав других государств на Олимпиаде в Токио

Спорт, 15:18 14 марта 2021

stillmedab.olympic.org

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Ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров на Олимпиаде в Токио, намерены японские власти. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По словам источников агентства, такую просьбу уже направили в посольства зарубежных стран. Предполагается, что главу иностранного государства могут сопровождать не более 11 человек, а министра — не более четырех.

Иностранным лидерам не придется проходить жесткий карантин, но им потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус и до отлета, и в аэропорту после прибытия в Японию. Кроме этого, им запретят общаться со спортсменами и выделят специальный транспорт.

Окончательное решение японские власти примут с учетом реакций других государств и эпидемиологической ситуации как в Японии, так и за рубежом.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Сообщалось, что японские власти планируют провести ее без иностранных болельщиков, но глава МОК Томас Бах заявил, что решение по этому поводу пока не приняли.

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# коронавирус , Олимпийские игры , Япония

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