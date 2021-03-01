  • 14 марта 202114.03.2021воскресенье
  • USD73,5081
    EUR87,7981
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 79 жителей Тюменской области заболели коронавирусом

Общество, 14:22 14 марта 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

У 79 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области за минувшие сутки. Всего на 14 марта в России зарегистрировано 10 тыс. 83 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 12,6% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 232 человека.

В Москве выявлено 1 тыс. 905 заболевших, в Санкт-Петербурге - 937, в Московской области - 605.

В Свердловской области 164 новых пациента, в Челябинской области - 139, в Ханты-Мансийском автономном округе - 85, в Курганской области - 51, в Ямало-Ненецком автономном округе - 28.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 390 тыс. 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 тыс. 90 летальных исходов, выздоровели 3 млн 995 тыс. 129 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:41 14.03.2021Серебряные добровольцы Тюмени прокачали навыки управления конфликтами
14:22 14.03.2021Еще 79 жителей Тюменской области заболели коронавирусом
13:01 14.03.2021Посуду, бытовую технику и теплые пледы могут принести тюменцы в "Лавку добра"
12:57 14.03.2021Врачи моногоспиталей помогают пациентам справиться со страхом перед COVID-19