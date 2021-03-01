Еще 79 жителей Тюменской области заболели коронавирусом

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

У 79 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области за минувшие сутки. Всего на 14 марта в России зарегистрировано 10 тыс. 83 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 12,6% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 232 человека.

В Москве выявлено 1 тыс. 905 заболевших, в Санкт-Петербурге - 937, в Московской области - 605.

В Свердловской области 164 новых пациента, в Челябинской области - 139, в Ханты-Мансийском автономном округе - 85, в Курганской области - 51, в Ямало-Ненецком автономном округе - 28.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 390 тыс. 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 тыс. 90 летальных исходов, выздоровели 3 млн 995 тыс. 129 человек.