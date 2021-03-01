  • 12 марта 202112.03.2021пятница
  • USD73,4996
    EUR87,7585
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шестеро пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

Общество, 14:53 12 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Двое мужчин 51 года и 62 лет и четыре женщины в возрасте 71 года, 67, 73 и 82 лет с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в Тюменской области умерли 319 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 80 новых случаев заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 274.

Выздоровели 74 человека, за весь период - 30 тыс. 457.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 5 тыс. 937 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 человек находятся на перевахтовке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 12.03.2021Тюменские школьники присоединятся к созданию счастливой карты России
16:05 12.03.2021Музей "Дом Машарова" устроит вечерку для тюменцев
15:54 12.03.2021Эксперты расскажут тюменцам, как получить финансирование на проекты
15:30 12.03.2021Сбер объявил о старте нового ежегодного мероприятия — День здоровья в Сбере