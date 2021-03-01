Шестеро пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

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Двое мужчин 51 года и 62 лет и четыре женщины в возрасте 71 года, 67, 73 и 82 лет с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в Тюменской области умерли 319 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 80 новых случаев заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 274.

Выздоровели 74 человека, за весь период - 30 тыс. 457.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 5 тыс. 937 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 человек находятся на перевахтовке.