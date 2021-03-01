У 78 жителей Тюменской области диагностировали COVID-19 за сутки

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У 78 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области за минувшие сутки. Всего на 13 марта в России зарегистрировано 9 тыс. 908 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 12,9% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 868 человек.

В Москве выявлено 1 тыс. 600 заболевших, в Санкт-Петербурге - 943, в Московской области - 609.

В Свердловской области 160 новых пациента, в Челябинской области - 141, в Ханты-Мансийском автономном округе - 88, в Курганской области - 50, в Ямало-Ненецком автономном округе - 29.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 380 тыс. 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 тыс. 695 летальных исходов, выздоровели 3 млн 985 тыс. 897 человек.