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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три женщины и мужчина с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки

Общество, 14:06 11 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Женщины в возрасте 71 года, 75 и 83 лет и 70-летний мужчина с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 313 пациентов.

Зарегистрировано 78 новых случаев заболевания, в том числе у десяти детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 194.

Выздоровели 80 человек, за весь период - 30 тыс. 383.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 6 тыс. 5 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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