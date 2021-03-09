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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 76 человек выявили COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:17 09 марта 2021

rst.gov.ru | Фото: rst.gov.ru

76 человек заболели коронавирусом в Тюменской области за сутки. Всего за последние сутки в России выявлено 9 тыс. 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

10,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 тыс. 931 человек.

В Москве болезнь подтвердилась у 1 тыс. 66 человек, в Санкт-Петербурге - у 941, в Московской области - у 523.

В Свердловской области заболели 156 человек, в Челябинской области - 152, Ханты-Мансийском автономном округе - 92, в Курганской области - 58, в Ямало-Ненецком автономном округе - 34

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 342 тыс. 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 тыс. 809 летальных исходов, выздоровели 3 млн 932 тыс. 177 человек.

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# коронавирус

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