Предприниматели Тюменской области получили господдержку в 2020 году из-за пандемии на 1,5 млрд рублей

admtyumen.ru (архив) admtyumen.ru (архив)

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Более 17 тыс. тюменских хозяйствующих субъектов, где работает более 46 тыс. человек получили субсидии и компенсации по выплате заработной платы в связи с пандемией коронавируса.

О мерах государственной поддержки, которые были осуществлены в непростой 2020 год, как со стороны Российской Федерации, так и со стороны региональных властей на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам сообщил председатель комитета Дмитрий Горицкий.

"Более 1 млрд 100 млн рублей направили на предоставление субсидий и компенсаций по выплате заработной платы в связи с пандемией коронавируса", - пояснил он.

Изменениями в региональное законодательство были предусмотрены меры региональной поддержки, сумма составила 1,5 млрд рублей.

"В 2020 году в соответствии с апрельским постановлением правительства отсрочки по уплате налоговых платежей составили в бюджеты различных уровней хозяйствующим субъектам, расположенным на территории Тюменской области в объеме более 541 млн рублей", - сообщил Дмитрий Горицкий.