Более 80 тюменцев вылечились от COVID-19 за минувшие сутки

Фото М. Мишина, www.mos.ru Фото М. Мишина, www.mos.ru

81 человек выздоровел от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе выявлено 79 случаев заболевания, в числе заболевших - 1 ребенок. На ИВЛ - 15 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 6 тыс. 266, человек, на перевахтовке - 1 тыс. 020 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлено 31 тыс. 965 случаев COVID-19, скончались 305 пациентов, выздоровели 30 тыс. 139 человек.