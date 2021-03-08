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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 80 тюменцев вылечились от COVID-19 за минувшие сутки

Общество, 13:55 08 марта 2021

Фото М. Мишина, www.mos.ru

81 человек выздоровел от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе выявлено 79 случаев заболевания, в числе заболевших - 1 ребенок. На ИВЛ - 15 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 6 тыс. 266, человек, на перевахтовке - 1 тыс. 020 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлено 31 тыс. 965 случаев COVID-19, скончались 305 пациентов, выздоровели 30 тыс. 139 человек.

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# коронавирус

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