Четыре женщины с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Женщины 70 и 74 лет, а также две пациентки 61 года с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за сутки. Все они имели хронические заболевания. За период пандемии в регионе умерли 305 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

В минувшие сутки зафиксировано 80 случаев болезни, в том числе заболели три ребенка. Всего с начала пандемии - 31 тыс. 886.

На ИВЛ остаются 16 пациентов из общего числа заболевших.

6 тыс. 412 человек находятся под медицинским наблюдением, 1 тыс. 20 человек - на перевахтовке.

87 человек выздоровели, за весь период - 30 тыс. 58.