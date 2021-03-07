  • 7 марта 20217.03.2021воскресенье
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Четыре женщины с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

Общество, 13:38 07 марта 2021

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Женщины 70 и 74 лет, а также две пациентки 61 года с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за сутки. Все они имели хронические заболевания. За период пандемии в регионе умерли 305 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

В минувшие сутки зафиксировано 80 случаев болезни, в том числе заболели три ребенка. Всего с начала пандемии - 31 тыс. 886.

На ИВЛ остаются 16 пациентов из общего числа заболевших.

6 тыс. 412 человек находятся под медицинским наблюдением, 1 тыс. 20 человек - на перевахтовке.

87 человек выздоровели, за весь период - 30 тыс. 58.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:17 07.03.2021Тюменские общественники поздравили ветеранов и одиноких мам с 8 Марта
17:01 07.03.2021В Тобольске на Масленицу будут тянуть гигантский канат и устроят блинные гонки
16:29 07.03.2021Российские вузы смогут проводить дистанционные экзамены с помощью биометрии
15:42 07.03.2021Тюменцам предлагают почтовые открытки к 8 Марта