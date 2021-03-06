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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

83 случая COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

Общество, 12:52 06 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

83 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 11 тыс. 22 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 27 человек.

В Москве выявили 1 тыс. 820 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 975, в Московской области - 746.

В Свердловской области заболели 177 человек, в Челябинской области - 159, в Ханты-Мансийском автономном округе - 104, в Курганской области - 59, на Ямале - 36.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 312 тыс. 181 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 тыс. 726 летальных исходов, выздоровели 3 млн 900 тыс. 348 человек.

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# коронавирус

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