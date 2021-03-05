Сотрудницам моногоспиталя посвятили фотовыставку в тюменской облдуме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увидеть героинь нашего времени - сотрудниц моногоспиталя Областной клинической больницы № 1, которые большую часть времени скрыты защитными костюмами и масками, - можно на фотовыставке "COVID-19: женские лица тюменской медицины". Экспозиция открылась в Тюменской областной думе и продлится до 10 марта.

Организатор проекта - Общественная молодежная палата при региональном парламенте. Выставка приурочена к международной акции #ВамЛюбимые.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель палаты Кирилл Харитонов, идея показать женщину-медика на рабочем месте и то, как она выглядит в обычной жизни, объединила и такой прекрасный повод, как Международный женский день, и реалии современной жизни.

Он отметил, что фотосессия была организована так, чтобы не нарушать рабочий распорядок моногоспиталя. На снимках - десять сотрудниц ОКБ № 1. Когда закончится выставка, фотографии подарят каждой героине - формат позволяет и разместить снимки в кабинете, и украсить ими дом, пояснил Кирилл Харитонов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Это не первый опыт в организации фотовыставки для Общественной молодежной палаты области. Под эгидой федерального проекта "Большая история", который инициировал молодежный парламент при Госдуме, в школах региона тюменцы проводили выставку "Учителя в Великой Отечественной войне". На снимках ребята увидели тех, кто в тяжелые для страны годы находился на передовой, но не с оружием в руках, а с учебниками и указками. На постоянной основе эта экспозиция находится в тюменской школе №94.

Дарья Казакова