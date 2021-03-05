У 82 человек в Тюменской области подтвердился COVID-19

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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82 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 11 тыс. 24 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 464 человека.

В Москве выявили 1 тыс. 757 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 983, в Московской области - 750.

В Свердловской области заболели 168 человек, в Челябинской области - 165, в Ханты-Мансийском автономном округе - 107, в Курганской области - 60, на Ямале - 34.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 301 тыс. 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 млн 885 тыс. 321 человек.