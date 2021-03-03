В Тюменской области выявили 86 заболевших COVID-19 за сутки

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

86 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 10 тыс. 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,5 % пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 452 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 694 человека.

В Москве заболели 1 тыс. 284 пациента, в Санкт-Петербурге - 962, в Московской области - 691.

В Челябинской области болезнь выявили у 180 человек, в Свердловской области - у 159, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 99, в Курганской области - у 65, в Ямало-Ненецком автономном округе - у 37.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 млн 278 тыс. 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 тыс. 348 летальных исходов, выздоровели 3 млн 853 тыс. 734 человека.