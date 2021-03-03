  • 3 марта 20213.03.2021среда
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 18,4%

Общество, 12:51 03 марта 2021

Фото М. Мишина/www.mos.ru | Фото М. Мишина/www.mos.ru

Далее в сюжете В Тюменской области выявили 86 заболевших COVID-19 за сутки

1 тыс. 200 коек в больницах Тюменской области предусмотрено для лечения людей с коронавирусной инфекцией. 18,4 % мест свободны, сообщает региональный оперштаб.

В Тюменской области работают 10 лечебных пунктов для пациентов с COVID-19.

Госпитали открыты в областной инфекционной клинической больнице, областной клинической больнице №1, госпитале для ветеранов войн, лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", областной больнице №3 в Тобольске, областной больнице №4 в Ишиме, перинатальном центре Упоровской районной больницы, областной больнице №12 в Заводоуковске и областном наркологическом диспансере.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# больницы , койки , коронавриус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 03.03.2021В Тобольском районе открыли четыре новых ФАПа
13:28 03.03.2021В Тюменской области выявили 86 заболевших COVID-19 за сутки
13:21 03.03.2021Немецкие пони Бригитта, Янсон и Хоуп пополнили конный клуб "Кентавр" в Ишиме
12:51 03.03.2021В Тюменской области доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 18,4%