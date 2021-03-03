В Тюменской области доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 18,4%

| Фото М. Мишина/www.mos.ru | Фото М. Мишина/www.mos.ru

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1 тыс. 200 коек в больницах Тюменской области предусмотрено для лечения людей с коронавирусной инфекцией. 18,4 % мест свободны, сообщает региональный оперштаб.

В Тюменской области работают 10 лечебных пунктов для пациентов с COVID-19.

Госпитали открыты в областной инфекционной клинической больнице, областной клинической больнице №1, госпитале для ветеранов войн, лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", областной больнице №3 в Тобольске, областной больнице №4 в Ишиме, перинатальном центре Упоровской районной больницы, областной больнице №12 в Заводоуковске и областном наркологическом диспансере.