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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В труднодоступных местах Тобольского района вакцинацию от COVID-19 проводят выездные бригады медиков

Общество, 16:04 02 марта 2021

Оперативный штаб Тюменской области | Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В отдаленных территориях Тобольского района выездные бригады медиков проводят вакцинацию граждан от COVID-19. На сегодня в муниципалитете на прививку записаны более 700 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выездная вакцинация проведена пациентам, входящим в группу риска, которые состоят на учете по хроническим заболеваниям. В последние дни февраля привито 30 человек в Абалаке. В деревне Нижние Аремзяны 1 марта выездная бригада медиков привила 15 жителей.

ФАП в Нижних Аремзянах оборудован всем необходимым, в том числе и для проведения вакцинации. Через 21 день в специальном термоконтейнере и с соблюдением требуемой температуры в населенные пункты доставят второй компонент вакцины.

Прививочные бригады начинают выезжать в Лайтамак, Овсянниково, Чебургу, Хмелево и остальные отдаленные деревни Тобольского района.

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# Абалак , вакцинация , коронавирус , Нижние Аремзяны , Тобольский район

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