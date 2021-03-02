В труднодоступных местах Тобольского района вакцинацию от COVID-19 проводят выездные бригады медиков

| Фото: Оперативный штаб Тюменской области | Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В отдаленных территориях Тобольского района выездные бригады медиков проводят вакцинацию граждан от COVID-19. На сегодня в муниципалитете на прививку записаны более 700 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выездная вакцинация проведена пациентам, входящим в группу риска, которые состоят на учете по хроническим заболеваниям. В последние дни февраля привито 30 человек в Абалаке. В деревне Нижние Аремзяны 1 марта выездная бригада медиков привила 15 жителей.

ФАП в Нижних Аремзянах оборудован всем необходимым, в том числе и для проведения вакцинации. Через 21 день в специальном термоконтейнере и с соблюдением требуемой температуры в населенные пункты доставят второй компонент вакцины.

Прививочные бригады начинают выезжать в Лайтамак, Овсянниково, Чебургу, Хмелево и остальные отдаленные деревни Тобольского района.