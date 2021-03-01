Оперштаб: большинство льготных карт жителей Тюмени разблокировали 1 марта

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практически все льготные карты жителей Тюмени старше 65 лет были автоматически разблокированы 1 марта, сообщил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Льготные транспортные карты, принадлежащие тюменцам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, были заблокированы с 16 ноября 2020 года для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Решение об отмене блокировки региональный оперативный штаб принял 26 февраля 2021 года.

"Блокировка транспортных карт отменяется по многочисленным просьбам жителей региона в рамках смягчения ограничительных мер. Тем не менее людям из группы риска по-прежнему рекомендуется соблюдать режим самоизоляции", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В автоматическом режиме не разблокировались лишь несколько процентов льготных транспортных карт. "Основная причина в том, что некоторые их владельцы пытались использовать карты, несмотря на блокировку. В результате карты попали в стоп-лист", - рассказал Евгений Ташланов. Еще одна причина отказа в автоматической разблокировке в том, что у ряда льготных карт за период самоизоляции истек срок действия. Кроме того, некоторые карты получили физические повреждения.

"Чтобы разблокировать такие льготные карты, потребовались дополнительные усилия работников предприятия "Тюменская транспортная система". В течение дня 1 марта большинство проблем было устранено. Начиная со 2 марта все льготные карты должны работать", - сообщил замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

При возникновении сложностей при использовании льготных транспортных карт необходимо обращаться на горячую линию предприятия "Тюменская транспортная система" по тел. 20-03-77. Контактные данные предприятия "ТТС" размещены на баннерах в салонах всех городских автобусов.

Евгений Бабенко