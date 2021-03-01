В Тюменской области закрыли еще один моноинфекционный госпиталь

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Моноинфекционный госпиталь на базе Омутинской центральной районной больницы закрыли 1 марта. Часть пациентов с коронавирусной инфекцией перевели на амбулаторное лечение, остальных - в стационары в соседние моногоспитали, сообщает муниципальное издание "Сельский вестник".

Решение о закрытии моноинфекционного госпиталя принято в связи со значительным снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией в Голышмановском, Омутинском, Аромашевском и Юргинском районах. Существенно снизилось количество пациентов с пневмониями тяжелой и среднетяжелой степени.

Районная больница перешла в штатный режим 1 марта за исключением родильного отделения, которое возобновит работу 10 марта. В помещениях провели санобработку и дезинфекцию. На основное место работы вернулся медицинский персонал, который был задействован во время функционирования моноинфекционного госпиталя.

Напомним, ранее закрыли корпус моноинфекционного госпиталя в детском отделении Ишимской больницы. Причина - снижение количества ковидных больных.