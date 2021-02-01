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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

86 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

Общество, 13:12 27 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У 86 человек диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 534 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает региональный оперативный штаб.

11,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 20 человек.

В Москве выявили 1 тыс. 825 заболевших, в Санкт-Петербурге - 951, в Московской области - 558.

В Челябинской области заболели 206 человек, в Свердловской области - 180, в Ханты-Мансийском автономном округе - 119, в Курганской области - 72, в Ямало-Ненецком автономном округе - 36.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 234 тыс. 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 тыс. 743 летальных исхода, выздоровели 3 млн 799 тыс. 406 человек.

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# коронавирус

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