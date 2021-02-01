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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области ряд ограничений по COVID-19 продлен до 28 марта

Губернатор, 18:25 26 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19, продлен в Тюменской области до 28 марта, сообщает региональный оперштаб.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года №120-п "О введении режима повышенной готовности".

В частности, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в городском транспорте и общественных местах. Все предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.

"Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано. Все действующие в регионе ограничения направлены на сохранение жизней и здоровья людей", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# Александр Моор , масочный режим

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