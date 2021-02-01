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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мужчина и женщина с COVID-19 умерли в Тюменской области

Общество, 15:07 26 февраля 2021

здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

53-летний мужчина и 62-летняя женщина с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 284 пациента с COVID-19.

В прошедшие сутки в регионе выявили 85 случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии - 31 тыс. 137.

В настоящее время остаются под медицинским наблюдением 7 тыс. 293 человека, 12 пациентов находятся на ИВЛ, на перевахтовке - 1 тыс. 20 человек.

За минувшие сутки в Тюменской области выздоровел 82 пациента, с начала пандемии - 29 тыс. 274.

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# коронавирус

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