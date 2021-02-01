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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Льготные транспортные карты разблокируют в Тюменской области

Губернатор, 20:22 26 февраля 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготные транспортные карты жителей Тюменской области старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, пользующихся правом льготного проезда в общественном транспорте, разблокируют с 1 марта. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

"Блокировка транспортных карт отменяется по многочисленным просьбам жителей региона в рамках смягчения ограничительных мер. Тем не менее, людям из группы риска по-прежнему рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!", - обратился к пожилым землякам губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, льготные транспортные карты были заблокированы с 16 ноября 2020 года для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Блокировке подверглись в общей сложности 87 тысяч транспортных карт.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , коронавирус , транспортные карты

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