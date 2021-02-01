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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 84 жителя Тюменской области заболели коронавирусом

Общество, 13:03 28 февраля 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

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У 84 человек диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 359 новых случаев заражения в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,3% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 391 человек.

В Москве выявили 1 тыс. 737 заболевших, в Санкт-Петербурге - 939, в Московской области - 617.

В Челябинской области заболел 201 человек, в Свердловской области - 177, в Ханты-Мансийском автономном округе - 110, в Курганской области - 71, в Ямало-Ненецком автономном округе - 34.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 246 тыс. 79 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 тыс. 122 летальных исхода, выздоровели 3 млн 811 тыс. 797 человек.

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# коронавирус

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