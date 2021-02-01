В Тюменской области умерли две женщины с COVID-19

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Еще две женщины стали жертвами коронавирусной инфекции в Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 28 февраля.

Пациентка 53 лет скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. 73-летняя жительница региона умерла от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 289 пациентов с COVID-19.

В прошедшие сутки в регионе выявили 84 случая заболевания COVID-19, всего с начала пандемии - 31 тыс. 307. Среди вновь зараженных - два ребенка. В настоящее время остаются под медицинским наблюдением 7 тыс. 102 человека, 12 пациентов находятся на ИВЛ, на перевахтовке - 1 тыс. 20 человек.

Выздоровели 84 пациента, всего с начала пандемии - 29 тыс. 441.