Тюменцам, вернувшимся из-за рубежа, напоминают о необходимости сдать тест на COVID-19

Е. Самарина | Фото: www.mos.ru Е. Самарина | Фото: www.mos.ru

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает о необходимости сдать тест на коронавирус методом ПЦР всем прибывшим из-за рубежа в течение трех дней после возвращения в РФ.

По закону, разместить результат нужно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения итогов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область воздушным транспортом из-за границы прибыло более 20 тыс. человек, из них большинство прошли обследование на коронавирус в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. У 182 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция, с начала 2021 года - у десяти человек.

335 граждан нарушили сроки обследования, на них составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 53, наложено штрафов на сумму 623 тыс. 800 рублей.

Роспотребнадзор подчеркивает, что прохождение гражданами РФ обследования на территории иностранного государства не освобождает от обязанности пройти обязательное обследование на территории России.