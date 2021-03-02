В Тюменской области продлили ограничение на присутствие гостей на торжественных церемониях в ЗАГСе

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Государственная регистрация заключения брака в присутствии не более 10 участников продлена в Тюменской области до 28 марта 2021 года, сообщает пресс-служба управления ЗАГС.

Масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию сохраняются.

ЗАГСы продолжают работать по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти. Записаться в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и Тюменском районе можно через приложение "Запись72". В остальных муниципалитетах – через госуслуги, по телефону или электронной почте местного органа ЗАГС.