  • 2 марта 20212.03.2021вторник
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области продлили ограничение на присутствие гостей на торжественных церемониях в ЗАГСе

Общество, 12:28 02 марта 2021

zags.admtyumen.ru

Государственная регистрация заключения брака в присутствии не более 10 участников продлена в Тюменской области до 28 марта 2021 года, сообщает пресс-служба управления ЗАГС.

Масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию сохраняются.

ЗАГСы продолжают работать по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти. Записаться в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и Тюменском районе можно через приложение "Запись72". В остальных муниципалитетах – через госуслуги, по телефону или электронной почте местного органа ЗАГС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗАГС , коронавирус , ограничения

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:28 02.03.2021В Тюменской области продлили ограничение на присутствие гостей на торжественных церемониях в ЗАГСе
12:16 02.03.2021Команда телеканала "Тюменское время" показала себя в хоккее
12:05 02.03.2021В России запретили сбрасывать снег на детские площадки и сжигать опавшие листья
11:57 02.03.2021В Тюменской области в учреждении соцобслуживания зафиксировали вспышку COVID-19