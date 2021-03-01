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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за время пандемии провели более 1,7 миллиона тестов на COVID-19

Общество, 15:38 01 марта 2021

asi.ru

1 млн 735 тыс. 877 тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в Тюменской области за время пандемии, сообщает Роспотребнадор.

В тюменских лабораториях на тестирование на COVID-19 нет очередей. Исследования материала выполняются за 48 часов от момента поступления в лабораторию. Тюменская область на протяжении долгого времени входит в Топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований.

Исследования проводят на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19 можно ознакомиться по ссылке.

Роспотребнадор напоминает о работе горячей линии по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов. Задать свои вопросы можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8 до 20 часов.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , тестирование

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