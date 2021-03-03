Педиатр Наталья Юркова: "Коронавирусная инфекция у детей может привести к развитию сепсиса"

| Фото: Тюменская станция скорой медицинской помощи | Фото: Тюменская станция скорой медицинской помощи

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Коронавирусная инфекция представляет особую опасность для детей первого года жизни: их иммунная система не может противостоять некоторым вирусам и бактериям. Об этом рассказала педиатр Московской амбулатории филиала Областной больницы №19 Наталья Юркова.

По данным медика, в целом у детей болезнь чаще протекает в легкой форме, но может усугубиться при хронических заболеваниях - сахарном диабете, астме, онкологии и болезнях сердечно-сосудистой системы.

"Заболевание коронавирусной инфекцией у детей может проявляться в трех клинических формах: ОРВИ, пневмония в легкой форме без угрозы для жизни, тяжелая пневмония с развитием острого респираторного дистресс-синдрома. Гораздо реже наблюдается развитие гастроэнтероколита - диареи. В особо сложных случаях коронавирусная инфекция может привести к развитию сепсиса и септического шока", - уточнила Наталья Юркова.

Заболевание развивается на третьи-четвертые сутки с момента инфицирования и может проявиться повышением температуры, першением в горле, заложенностью носа, сухим кашлем. У многих детей болезнь протекает бессимптомно.

Госпитализируют юных пациентов редко, однако родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием больного. При сохранении высокой температуры, усилении кашля, появлении одышки или ухудшении общего состояния нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Педиатр напомнила, что эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции является ограничение социальных контактов, частое мытье рук и использование санитайзеров.

Татьяна Ковалева