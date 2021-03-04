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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мужчина и женщина с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

Общество, 15:17 04 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

56-летний мужчина и 77-летняя женщина с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области в минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 298 пациентов с COVID-19.

В области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии - 31 тыс. 641.

К ИВЛ подключены 14 пациентов. 6 тыс. 649 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 20 - на перевахтовке.

89 человек выздоровели в прошедшие сутки, за весь период - 29 тыс. 790 человек.

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# коронавирус

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