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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 87 человек заболели COVID-19

Общество, 13:27 04 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

87 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 11 тыс. 385 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 123 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 150 человек, в Санкт-Петербурге - 986, в Московской области - 693.

В Челябинской области диагноз поставили 171 пациенту, в Свердловской области - 165, в Ханты-Мансийском автономном округе - 103, в Курганской область - 62, на Ямале - 36.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 290 тыс. 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 тыс. 823 летальных исхода, выздоровели 3 млн 869 тыс. 857 человек.

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# коронавирус

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