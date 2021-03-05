  • 5 марта 20215.03.2021пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Роснефть" приступила к вакцинации сотрудников

Общество, 18:07 05 марта 2021

Роснефть ВК | Фото: Роснефть ВК

Далее в сюжете Медсестра из Тюмени рассказала о работе в "красной зоне"

"Роснефть" приступила к вакцинации своих сотрудников в целях защиты от COVID – 19.

Как сообщает департамент информации и рекламы нефтяной компании, первая партия (50 тыс.штук) вакцины российского производства, одобренной Министерством здравоохранения РФ, направлена в удаленные крупные предприятия - "Юганснефтегаз", "Ванкорнефть", группа "Башнефть", а также объекты с большим количеством работников.

Проведение вакцинации в "Роснефти" будет осуществлять специализированная медицинская организация, которая обеспечит логистику и вакцинирование сотрудников в соответствии с требованиями Минздрава России, включая предварительное медицинское обследование и поствакцинальное наблюдение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роснефть

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 05.03.2021В Тюмени женщины-водители автобусов получили цветы от автоинспекторов
18:41 05.03.2021Купить букет на 8 марта: что предлагают тюменцам цветочные салоны
18:36 05.03.2021Социальных предпринимателей в Тюменской области обучают и поддерживают грантами
18:25 05.03.2021Изделия тобольского костореза Михаила Турышева пользуются большим спросом у москвичей