"Роснефть" приступила к вакцинации сотрудников

| Фото: Роснефть ВК | Фото: Роснефть ВК

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"Роснефть" приступила к вакцинации своих сотрудников в целях защиты от COVID – 19.

Как сообщает департамент информации и рекламы нефтяной компании, первая партия (50 тыс.штук) вакцины российского производства, одобренной Министерством здравоохранения РФ, направлена в удаленные крупные предприятия - "Юганснефтегаз", "Ванкорнефть", группа "Башнефть", а также объекты с большим количеством работников.

Проведение вакцинации в "Роснефти" будет осуществлять специализированная медицинская организация, которая обеспечит логистику и вакцинирование сотрудников в соответствии с требованиями Минздрава России, включая предварительное медицинское обследование и поствакцинальное наблюдение.