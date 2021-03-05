Медсестра из Тюмени рассказала о работе в "красной зоне"

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

Не по приказу, а по зову сердца пришла работать в "красную зону" операционная медицинская сестра Тюменской областной клинической больницы №1 Зоя Чуприна. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие регионального здравоохранения она удостоена благодарности губернатора Тюменской области.

"Сама приняла такое решение, хотела быть рядом с коллегами. Это тяжелая работа. Самое сложное – привыкнуть к СИЗам, маскам, респираторам. Летом было особенно трудно: операционная в первом корпусе, перевязочная в третьем, и везде требовалась наша помощь", - рассказала медсестра с 45-летним стажем. Главное сегодня – беречь себя и близких, убеждена она. А правила просты: соблюдать дистанцию, носить маски, перчатки и, конечно, привиться.

На торжественной церемонии вручения региональных и ведомственных наград, которая состоялась в областном правительстве 5 марта, губернатор Тюменской области Александр Моор тепло поблагодарил Зою Чуприну и ее коллег-медиков.