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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявлено 79 случаев COVID-19

Общество, 12:51 08 марта 2021

Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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79 случаев новой короновирусной инфекции выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

В Москве выявлено 1 тыс. 421 случай, в Санкт-Петербурге - 956, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 97, в Ямало-Ненецком автономном округе - 36.

В целом по стране выявлено 10 тыс. 253 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 322 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода, выздоровели 3 922 246 человек.

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